Bimbo col cuore bruciato il dolore della madre dopo il no al trapianto | Rassegnata all’idea che Domenico non ce la farà

Domenico, un bambino con il cuore bruciato, non potrà ricevere il trapianto richiesto a causa di una diagnosi negativa. La madre del piccolo si sente impotente e si arrende di fronte alla raccomandazione dei medici che hanno escluso l’intervento. Dopo settimane di appelli e speranze, si trova a dover accettare che il suo bambino non potrà salvarsi. La decisione degli specialisti ha spezzato ogni tentativo di salvataggio, lasciando la famiglia senza alternative praticabili. La notizia ha suscitato grande dolore tra parenti e amici.

«La mamma è rassegnata all'idea che il figlio non ce la farà. Glielo hanno detto gli esperti». Le parole dell'avvocato Francesco Petruzzi segnano il momento della resa per la madre del piccolo Domenico, dopo settimane trascorse a lanciare appelli disperati ai medici, alla politica e persino al Papa. La donna, che fino a ieri chiedeva un miracolo per quel cuore danneggiato da un trasporto fatale, ha dovuto accettare il verdetto negativo dell'«Heart team» riunito oggi al Monaldi di Napoli. Il bambino, secondo gli esperti, non è più operabile. «Non abbiamo motivo di contraddirli». Il responso degli specialisti sembra aver spento l'ultima fiammella di speranza nel pomeriggio di oggi 18 febbraio.