Nuovo asfalto a Perugia il Comune mette sul piatto altri milioni di euro | i lavori in arrivo e l' elenco delle strade
Nuovo asfalto a Perugia. La giunta di Vittoria Ferdinandi, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Francesco Zuccherini, ha dato il via libera ai lavori per rimettere a nuovo altre strade della città. Il piano prevede interventi via dei Loggi (già inserita nel programma triennale delle. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Perugia, altri tre milioni di euro per rifare le strade: la mappa degli interventi
Leggi anche: Lavori stradali, in arrivo 3 milioni e mezzo di euro per rifare strade e marciapiedi
Perugia, altri tre milioni di euro per rifare le strade: la mappa degli interventi; Perugia: piano strade da 3,7 milioni. Ecco dove rifaranno l’asfalto; Perugia, via libera della Regione al progetto per raddoppiare le rampe sul Raccordo; E45, l'Anas chiude due cantieri per le feste di Natale e Capodanno. Ecco il piano.
Perugia chiede 400mila euro per togliere cemento e riportare il verde in due zone - di Daniele Bovi Quasi 400mila euro per rimuovere cemento e asfalto da due zone di Perugia con l’obiettivo di «rinaturalizzarle». umbria24.it
Perugia, il maxi piano tappa buche: da Ponte San Giovanni alla Kennedy - Il Comune, dopo una lunga ricognizione, ha tracciato le priorità di intervento per ... ilmessaggero.it
Nuovo asfalto tra Perugia e Marsciano: a Villanova lavori da 500mila euro - Dopo appelli e una raccolta firme messa sul tavolo sul finire del 2023, arriva una risposta concreta per i cittadini di Villanova. ilmessaggero.it
SAN CIRO I lavori proseguiranno nelle prossime settimane sullo spartitraffico centrale di via Salvemini, per poi completare l’intervento con la fresatura e stesa del nuovo asfalto su entrambe le direzioni di marcia della strada #lattacco #sanciro #lavori #foggi facebook
Oristano: nuovo asfalto a Nuraxinieddu, Silì e Donigala x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.