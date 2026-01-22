Concorso per 120 tecnici di laboratorio nell’azienda sanitaria della Regione Veneto

È stato pubblicato il bando di concorso pubblico dell’Azienda Zero Veneto, dedicato all’assunzione di 120 tecnici sanitari di laboratorio biomedico. Le assunzioni sono a tempo pieno e a tempo indeterminato. Il concorso rappresenta un’opportunità per professionisti del settore interessati a lavorare presso l’azienda sanitaria della Regione Veneto. Per maggiori dettagli su requisiti, modalità di candidatura e scadenze, si consiglia di consultare il bando ufficiale.

È stato pubblicato il bando di concorso pubblico di Azienda Zero Veneto per l’assunzione di 120 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, a tempo pieno e indeterminato. Il concorso è per titoli ed esami e prevede l’inserimento del personale presso diverse aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale. Requisiti generali di partecipazione. Per l’ammissione è necessario il possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso ai concorsi pubblici. Possono partecipare i candidati provvisti della cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’unione europea o di altra cittadinanza ammessa secondo quanto stabilito dalla normativa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

