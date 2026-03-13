Biathlon Vittozzi seconda nella sprint di Otepää | Simon vince azzurra in corsa per la pursuit

Nella sprint femminile di Coppa del Mondo a Otepää, la campionessa olimpica si piazza seconda, a soli 2,9 secondi dalla vincitrice francese Julia Simon. La gara vede una buona prestazione dell’atleta italiana, che si trova in corsa per la pursuit. Simon si impone con un vantaggio sulla seconda posizione, mentre l’italiana conclude la competizione a breve distanza dalla leader.

La campionessa olimpica chiude a soli 2"9 dalla francese Julia Simon nella sprint femminile di Coppa del Mondo. È il diciottesimo podio stagionale per l’Italia. Altro podio per il biathlon italiano in Coppa del Mondo. Nella sprint femminile di Otepää, in Estonia, Lisa Vittozzi conquista un brillante secondo posto, chiudendo a soli 2"9 dalla vincitrice Julia Simon. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Lisa Vittozzi sfiora il successo nella sprint a Otepää. Simon prevale per un soffioSole a baciare le atlete a Otepää, in Estonia, sede della penultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon.

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