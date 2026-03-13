Nella gara di sprint di biathlon, Lisa Vittozzi si è piazzata al secondo posto, alle spalle della francese Simon. Con questa prestazione, l’atleta italiana ha portato l’Italia a ottenere il diciottesimo podio stagionale in Coppa del Mondo, considerando anche le partecipazioni alle Olimpiadi. La competizione si è svolta oggi, coinvolgendo diverse nazioni e atleti di alto livello.

Lisa Vittozzi regala all’Italia il diciottesimo podio di squadra stagionale in Coppa del Mondo, il ventesimo se si considerano anche le Olimpiadi. La campionessa di Sappada ha sfiorato addirittura il successo, arrivando seconda nella sprint che si è svolta a Otepää (Estonia), chiudendo ad appena 2”9 dalla francese Julia Simon. Le due hanno dominato la gara se si considera che Jeanmonnot, terza, ha chiuso a 22”9. Una grande notizia in vista dell’inseguimento di domani, il primo che Vittozzi disputerà da campionessa olimpica del format. Sorrisi anche per Passler (16ª), e Auchentaller, che ha chiuso 31ª. A punti anche Carrara, 40ª. Ecco i risultati di oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Biathlon, super Vittozzi nella sprint: secondo posto alle spalle della francese Simon

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