Una foto recentemente diffusa mostra Bianca Guaccero con un pancino evidente, attirando subito l’attenzione dei fan. La conduttrice sembra ignara della sua gravidanza, che ormai è evidente a tutti tranne che a lei stessa. La fotografia ha generato numerosi commenti online, con alcune persone che hanno già iniziato a discutere della notizia. La protagonista non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

Una foto pubblicata nelle ultime ore sta facendo impazzire i fan di Bianca Guaccero. Si nota un pancino che non passa inosservato, e il web si è già diviso in due. Bianca aspetta un figlio da Giovanni Pernice? La foto che ha scatenato tutto. È bastata un’immagine. Un singolo scatto pubblicato dall’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano per far esplodere uno dei gossip più chiacchierati del momento. Protagonista: Bianca Guaccero, 45 anni, attrice e conduttrice televisiva tra le più amate d’Italia. Nell’immagine si nota chiaramente un pancino sospetto che non è passato inosservato agli occhi attenti dei fan e dei tabloid rosa. In poche ore la notizia ha rimbalzato su decine di testate online, alimentando speculazioni e ipotesi. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Bianca Guaccero è INCINTA e tutti lo sanno già tranne lei! La foto che non può più nascondere nulla

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Bianca Guaccero e Giovanni Romantici la Foto

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