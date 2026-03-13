Bianca Guaccero è davvero incinta?

Negli ultimi giorni circolano voci su una possibile gravidanza di Bianca Guaccero, alimentate da alcune foto in cui si nota un leggero inizio di pancino. Il gossip si è riacceso sui social, con utenti e profili dedicati che riprendono la questione e la condividono. La domanda se Bianca Guaccero sia incinta si fa sempre più insistente tra chi segue le sue apparizioni pubbliche e le condivisioni online.

La showgirl, già mamma di Alice, sta vivendo un periodo d'oro accanto al compagno Giovanni Pernice. Ora una foto accende i sospetti sulla cicogna in arrivo. Un “pancino” appena accennato in alcune foto, il tam tam che parte su Instagram e rimbalza da un profilo all’altro, la domanda che torna ciclicamente quando una coppia vip appare particolarmente affiatata: Bianca Guaccero è incinta? Nelle ultime ore l’indiscrezione ha ripreso quota dopo essere stata rilanciata da Deianira Marzano, che sui social ha pubblicato alcuni scatti della conduttrice e attrice sottolineando come la sua silhouette sembri diversa dal solito. Da lì, come spesso accade, il passaggio dall’osservazione al sospetto è stato immediato. 🔗 Leggi su Today.it

