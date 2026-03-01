La modella brasiliana Dayane Mello è stata paparazzata con il pancione, suscitando curiosità sulla sua gravidanza. Si sa che l’ha scoperto in modo pubblico, ma ancora non si conosce l’identità del padre del bambino. La notizia ha fatto il giro del settore, attirando l’attenzione di media e fan. La modella non ha ancora rivelato chi sia l’uomo misterioso.

La modella brasiliana Dayane Mello beccata col pancione! Ecco chi è l'uomo misterioso che l'ha fatta innamorare in segreto. La fonte svela tutto, lei non può più mentire. Dayane Mello incinta? La bomba è appena esplosa sul web e nessuno riesce a parlare d'altro! La modella brasiliana, 37 anni compiuti il 27 febbraio, sarebbe in dolce attesa. A lanciare la notizia è Deianira Marzano, la gossippara campana che di indiscrezioni se ne intende. Una sua fonte riservata le avrebbe confermato tutto: "Dayane è in dolce attesa." Stop. Punto. Senza mezze misure. Dayane, però, non ha ancora aperto bocca. Nessuna conferma, nessuna smentita. Solo silenzio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Dayane Mello INCINTA, non immaginerete mai chi è il padre: la verità che lei voleva nascondere

Che squallore le allusioni di Dayane Mello su Pretelli: ecco la battuta sulla “verità che viene a galla”Il caso esploso dopo il video di Fabrizio Corona sul presunto “sistema Signorini” continua a produrre strascichi anche tra ex protagonisti del Grande...

Leggi anche: Dayane Mello ha spento 37 candeline: “Non avrei potuto chiedere di meglio”. A chi sono rivolte le sue parole

Altri aggiornamenti su Dayane Mello

Temi più discussi: Dayane Mello è incinta, il retroscena e chi sarebbe il futuro papà; Dayane Mello incinta: l’annuncio ufficiale sulla vip!; Virginia Stablum, svelati i prossimi impegni!.

Dayane Mello è incinta, il retroscena e chi sarebbe il futuro papàScoppia il gossip su Dayane Mello, si mormora che la modella brasiliana sia in dolce attesa: retroscena e dettagli ... gossipetv.com

Dayane Mello, festa per i 37 anni e nuovi sospetti su una possibile gravidanzaDopo aver festeggiato il compleanno con la figlia Sofia, Dayane Mello è finita al centro del gossip per una presunta gravidanza. la voce è stata rilanciata da una fonte social e si fa il nome del poss ... notizie.it

Confermo, Dayane è in dolce attesa. ” Così una fonte anonima, riportata da Deianira Marzano su Instagram, ha scatenato la curiosità dei fan riguardo a una presunta gravidanza di Dayane Mello. La modella brasiliana, che lo scorso 27 febbraio ha compiuto 3 - facebook.com facebook