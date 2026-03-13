Bianca Balti a Roma | il look bianco e nero che ha fatto

A Roma si è svolta la sfilata Valentino per la collezione Autunno Inverno 20262027, presentata nelle sale affrescate di Palazzo Barberini. Tra le presenti, Bianca Balti ha attirato l’attenzione indossando un look bianco e nero. La modella ha partecipato all’evento nel capoluogo romano, dove la maison ha esibito le sue ultime creazioni.

La sfilata Valentino per la collezione Autunno Inverno 20262027 si è svolta a Roma, all’interno delle sale affrescate di Palazzo Barberini. Bianca Balti ha dominato il front row internazionale con un look che fonde l’eleganza romantica e lo spirito ribelle. L’evento, diretto da Alessandro Michele, ha riunito nomi come Gwyneth Paltrow, Colman Domingo, Pierfrancesco Favino e Georgina Rodriguez in una celebrazione della bellezza assoluta. La presenza della modella italiana non è solo estetica, ma segna un momento storico per il ritorno della maison nella capitale dopo il successo ottenuto a Sanremo 2026. Lo scenario architettonico e il ritorno alla capitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

