Bianca Balti condivide su Instagram il suo percorso di guarigione dopo la chemio. La modella di 41 anni, diagnosticata con un tumore ovarico al terzo stadio nell’autunno 2024, mostra i suoi capelli che ricrescono, simbolo di vittoria e di forza. “I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo ce l’ha fatta”, scrive, raccontando l’evoluzione del suo hair journey. Balti si mostra senza paura, con un messaggio di speranza per chi affronta la stessa battaglia.

Bianca Balti e il percorso dalla prima chemio a oggi: «Dite ti amo ai vostri capelli» Accanto a un video che raccoglie alcuni dei momenti clou del suo hair journey, dai tempi della prima chemioterapia alla quale si è sottoposta fino a questo inizio 2026, Bianca Balti ha scritto sul suo account Instagram: «Un anno fa ho fatto la mia ultima chemio. Niente feste. Niente cerimonia. Per ragioni che ancora oggi mi rendono triste, quel momento è passato in silenzio e ha lasciato un retrogusto amaro che porto ancora con me. Molti di voi, però, mi chiedono dei miei capelli. Eccoli qui. Questo è stato il mio percorso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bianca Balti e l'hair journey dalla prima chemioterapia a oggi: «I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo ce l’ha fatta»

Milano, 1 gennaio 2026 – Bianca Balti riflette sul 2025, un anno che ha richiesto grande resistenza fisica e mentale.

