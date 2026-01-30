Bianca Balti a un anno dalla chemioterapia | I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo ce l’ha fatta
A un anno dalla fine della chemioterapia, Bianca Balti mostra i capelli ricresciuti sui social. La modella dice che ogni ciocca le ricorda che il suo corpo ce l’ha fatta. La ricrescita dei capelli, per lei, è diventata un simbolo di rinascita e di forza ritrovata.
A un anno dalla sua ultima chemioterapia, Bianca Balti ha condiviso sui social che mostra la ricrescita dei capelli che rappresentano per la modella una vera e propria rinascita. “Per motivi che ancora mi rendono triste, quel momento è passato in silenzio e mi ha lasciato addosso un sapore amaro che porto ancora con me” scrive la top model che poi aggiunge: “I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo ce l’ha fatta. Sono selvaggi, piuttosto ingestibili, e li amo più di quanto riesca a spiegare”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti) L’indossatrice, che ha condiviso sui social la sua dura battaglia contro il cancro, di recente aveva rivelato di aver sofferto di depressione definendola un “luogo strano e crudele”: “È solitaria. 🔗 Leggi su Tpi.it
