A un anno dalla fine della chemioterapia, Bianca Balti mostra i capelli ricresciuti sui social. La modella dice che ogni ciocca le ricorda che il suo corpo ce l’ha fatta. La ricrescita dei capelli, per lei, è diventata un simbolo di rinascita e di forza ritrovata.

A un anno dalla sua ultima chemioterapia, Bianca Balti ha condiviso sui social che mostra la ricrescita dei capelli che rappresentano per la modella una vera e propria rinascita. “Per motivi che ancora mi rendono triste, quel momento è passato in silenzio e mi ha lasciato addosso un sapore amaro che porto ancora con me” scrive la top model che poi aggiunge: “I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo ce l’ha fatta. Sono selvaggi, piuttosto ingestibili, e li amo più di quanto riesca a spiegare”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti) L’indossatrice, che ha condiviso sui social la sua dura battaglia contro il cancro, di recente aveva rivelato di aver sofferto di depressione definendola un “luogo strano e crudele”: “È solitaria. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bianca Balti a un anno dalla chemioterapia: “I miei capelli mi ricordano ogni giorno che il mio corpo ce l’ha fatta”

Bianca Balti condivide su Instagram il suo percorso di guarigione dopo la chemio.

Bianca Balti festeggia un anno dalla fine della chemio.

