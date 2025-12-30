Le ultime indiscrezioni suggeriscono un possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus tra gennaio e giugno. Resta da capire quali sviluppi ci saranno nelle prossime settimane e come si definirà il futuro del centrocampista portoghese. Seguiremo gli aggiornamenti per offrire un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione.

Bernardo Silva alla Juve? Quale sarà il futuro per il portoghese, cosa accadrà tra gennaio e giugno. Le indiscrezioni. L’avventura di Bernardo Silva al Manchester City è arrivata al capolinea. Il 2026 sarà l’anno dell’addio, resta solo da capire se la separazione avverrà con effetto immediato nella finestra invernale o se si consumerà, più naturalmente, in estate prima del Mondiale, alla scadenza del contratto. Il fantasista portoghese sta vivendo la sua stagione più difficile all’Etihad. I numeri sono impietosi per un giocatore del suo calibro: nonostante gli oltre 1.600 minuti giocati tra Premier, Champions e coppe, il tabellino segna appena un gol (contro il Villarreal) e due assist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve? Destino segnato per il portoghese, cosa succederà tra gennaio e giugno. Ultimissime indiscrezioni

