Le mostre d’arte da vedere nei primi mesi del 2026

Le mostre d’arte nei primi mesi del 2026 offriranno un ricco calendario di esposizioni a Bergamo, Brescia e Milano. Queste città si distinguono per un programma che spazia tra storia e contemporaneità, offrendo opportunità di approfondimento e scoperta. Un’occasione per appassionati e visitatori di esplorare le diverse sfaccettature del patrimonio artistico italiano e internazionale.

Carte che nascono come gioco di corte e finiscono per costruire un immaginario universale, pittori che sfidano l’accademia in nome della realtà, artisti contemporanei che affidano agli algoritmi il racconto della natura che scompare. Le mostre in arrivo a Bergamo, Brescia e Milano non sono semplici appuntamenti di stagione, ma tasselli di una riflessione su come l’arte continui a reinventare i propri strumenti e le proprie funzioni. Da qui parte il nostro itinerario tra le esposizioni da non perdere nelle prossime settimane. Una delle mostre più attese della stagione è in programma all’Accademia Carrara e ruota attorno a un oggetto tanto popolare quanto enigmatico: i tarocchi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Supplenze e ruoli per gli insegnanti: GaE, GPS ed elenchi regionali per il ruolo le domande da presentare nei primi mesi del 2026

Nel 2026, gli insegnanti avranno nuove opportunità di inserimento e aggiornamento attraverso procedure come le GaE, le GPS e gli elenchi regionali. Questi strumenti rappresentano tappe fondamentali per la partecipazione alle supplenze e ai ruoli per il prossimo anno scolastico. Le domande da presentare nei primi mesi del 2026 saranno decisive per definire le assegnazioni e le mobilità del personale docente.

