Bergamo blitz di polizia e carabinieri nei 145 box occupati di via Rovelli trasformati in appartamenti | via materassi letti lavatrici e abusivi

A Bergamo, polizia e carabinieri hanno effettuato un blitz nei 145 box di via Rovelli, che erano stati occupati e trasformati in appartamenti. Durante l'operazione sono stati trovati materassi, letti, lavatrici e altri oggetti appartenenti agli occupanti abusivi. Le forze dell'ordine hanno preso provvedimenti per sgomberare gli spazi e ripristinare la legalità nelle abitazioni popolari.

Bergamo, 13 marzo 2026 – Proseguono sui territori le azioni per il contrasto alle occupazioni abusive e il rispristino della legalità nelle case popolari. A Bergamo, nei box di via Rovelli 36, quartiere Boccaleone, Aler Bergamo-Lecco-Sondrio ha effettuato un sopralluogo congiunto con la Polizia di Stato, la Digos e i carabinieri per verificare la situazione dell'area e contrastare episodi di occupazione abusiva e utilizzo improprio degli spazi. L'operazione ha riguardato il controllo dell'intero complesso. Sono stati verificati uno per uno i 145 garage presenti, aprendo quelli sfitti per accertare eventuali utilizzi non autorizzati o la presenza di persone all'interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, blitz di polizia e carabinieri nei 145 box occupati di via Rovelli trasformati in appartamenti: via materassi, letti, lavatrici e abusivi Articoli correlati Aler Bergamo, controlli nei box di via Rovelli: allontanati occupanti abusiviIntervento nella mattinata di giovedì 12 marzo nei box di via Rovelli 36, nel quartiere Boccaleone, dove Aler Bergamo-Lecco-Sondrio ha effettuato un... Immobili pubblici occupati e trasformati in abitazioni: blitz a San Pietro a PatiernoDue persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobili pubblici, nell’ambito di un’operazione interforze ad... Approfondimenti e contenuti su Bergamo blitz di polizia e carabinieri... Temi più discussi: Bergamo, blitz anti-contraffazione: sequestri in esercizi commerciali e denunce; Bergamo, uomo minaccia di darsi fuoco, scatta allarme nella zona del Tribunale; Bergamo, ispezionati due kebab: sanzioni per oltre 11mila euro; Si cosparge di benzina davanti al Tribunale di Bergamo e minaccia di darsi fuoco, bloccato dai soccorritori. Notizie di Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca OrientaleI CONTROLLI. Questa mattina, mercoledì 18 febbraio, a partire dalle 6, tre pattuglie sono state impegnate in una serie di controlli straordinari su segnalazione dei cittadini per occupazioni abusive. ecodibergamo.it Notizie di poliziaIL CASO. Con il femore rotto è a casa, circondata dall’affetto della sua famiglia la bimba coinvolta nel grave episodio avvenuto a Bergamo il 14 febbraio, all’Esselunga di via Corridoni. ecodibergamo.it Si conclude la campagna “Mobilità Sicura”, un anno di iniziative e attività di sensibilizzazione per promuovere una guida più attenta e responsabile. Automobile Club Bergamo #adv - facebook.com facebook L'Atalanta come l'Inter: sconfitta in Champions con un passivo di 5 gol. A Bergamo finisce 1-6 x.com