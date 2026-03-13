Benzina e gasolio sempre più cari in Sicilia | il Codacons valuta esposto alle Procure

In Sicilia, i prezzi della benzina e del gasolio continuano a salire, spingendo il Codacons a valutare un esposto alle Procure. Secondo l'associazione, sono necessari interventi immediati e concreti, poiché le riunioni o le convocazioni delle compagnie petrolifere non sono sufficienti per affrontare l'aumento dei costi. La situazione dei carburanti resta sotto stretta osservazione.

"Sui carburanti servono interventi immediati e concreti: non bastano riunioni o convocazioni delle compagnie petrolifere". È la posizione del Codacons che interviene sul caro carburanti che continua a colpire anche la Sicilia, commentando la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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