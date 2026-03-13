Il 18 marzo 2026 a Milano si svolgerà un incontro tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e le principali compagnie petrolifere. Salvini ha convocato le aziende del settore per discutere della questione dei prezzi della benzina, che si attesta a 1,82 euro al litro. L’appuntamento si concentra sulla situazione attuale e sulle potenziali soluzioni da adottare.

Il 18 marzo 2026 a Milano si terrà un incontro cruciale tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e le principali compagnie petrolifere. La convocazione nasce dalla preoccupazione per gli aumenti ingiustificati dei prezzi dei carburanti che stanno colpendo cittadini e trasportatori. I dati attuali mostrano una crescita significativa rispetto al mese precedente, con la benzina che ha raggiunto i 1,82 euro al litro in modalità self. L’atmosfera è tesa mentre si attende l’incontro di mercoledì prossimo, scatenato da ciò che viene definito come speculazione sul mercato. Le quotazioni internazionali hanno registrato salite nette: +19,3 centesimi per la benzina e +33,7 centesimi per il gasolio dal 27 febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benzina a 1,82 euro: Salvini convoca le petrolifere

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