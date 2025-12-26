Nottingham Forest–Manchester City | preview e pronostico City in corsa titolo Forest aggrappato al City Ground
Il sabato di Premier League si apre con una partita che, per motivi diversi, vale tantissimo: Nottingham Forest–Manchester City al City Ground. Da una parte i campioni che inseguono la vetta e vogliono mettere pressione all’Arsenal, dall’altra una squadra ancora invischiata nella zona calda che cerca punti pesanti sfruttando l’unico vero alleato affidabile: il fattore casa. Forest: risultati a strappi, ma in casa è un’altra storia. Il Nottingham Forest arriva da un periodo altalenante: capace di un colpo roboante (come il 3-0 al Tottenham), ma anche di una prestazione opaca nell’ultima uscita persa 1-0 a Fulham. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Pronostico Nottingham Forest-Manchester City: Guardiola mette la sesta
Leggi anche: Nottingham Forest-Leeds (domenica 09 novembre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al City Ground
Juve, la situazione dei prestiti: Douglas Luiz rischia di tornare a Torino Il brasiliano, mandato al Nottingham Forest dopo una stagione ben poco proficua in bianconero, deve giocare almeno 15 partite per 45 minuti per garantire il riscatto. A causa di un - facebook.com facebook
Morto Robertson, col Nottingham Forest vinse due coppe dei Campioni #SkySport #Robertson #NottinghamForest x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.