Basket l' OraSì inaugura il 2026 sfidando Pesaro Auletta | Grande crescita nell' ultimo periodo
L’OraSì Basket Ravenna inaugura il 2026 con una partita in casa contro Pesaro, domenica 4 gennaio alle 18:00 al PalaCosta. Dopo un buon andamento nel recente periodo, la squadra si prepara a affrontare il girone di ritorno, puntando a consolidare la propria posizione in campionato. Auletta evidenzia una crescita significativa e un impegno continuo per migliorare le prestazioni.
L’OraSì Basket Ravenna inaugura il 2026 e il girone di ritorno davanti al proprio pubblico. Domenica 4 gennaio, alle ore 18:00, i giallorossi tornano in campo al PalaCosta per affrontare la Consultinvest Loreto Pesaro, protagonista all’andata di un’ottima prestazione valsa il +16 finale. Un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
