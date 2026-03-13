A Benevento, tra il 2012 e il 2025, si è registrata una perdita del 24% dei negozi, con il settore della moda che ha subito un calo significativo. Nonostante questo, i ristoranti nella città continuano a operare senza grandi variazioni. La trasformazione dello scenario commerciale è evidente, con numerose attività che hanno chiuso e altre che rimangono attive.

Il volto di Benevento sta subendo una trasformazione radicale: tra il 2012 e il 2025, quasi un negozio su quattro ha chiuso i battenti nel capoluogo sannita. Mentre il settore dell’abbigliamento registra un crollo verticale, la ristorazione mostra segnali di resilienza con un aumento dei ristoranti nel cuore della città. I dati del rapporto Confcommercio dipingono uno scenario complesso dove la scomparsa delle attività tradizionali non è solo un dato economico, ma un cambiamento sociale profondo che tocca l’identità stessa dei quartieri. La flessione complessiva del 24,3% colloca Benevento in una posizione critica, sebbene meno grave rispetto ad altre realtà provinciali come Salerno o Caserta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento: -24% negozi, la moda crolla ma i ristoranti

