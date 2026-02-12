Orbico SportStyle | Marchi storici e negozi La moda si reinventa

Orbico SportStyle si presenta come una delle aziende più attive nel settore degli articoli sportivi in Europa. La società combina marchi storici come Champion con negozi che si rinnovano costantemente. La moda sportiva viene reinventata ogni giorno, puntando su innovazione e tradizione.

di Sofia Nardi Orbico SportStyle è una delle realtà più dinamiche nel settore dello sviluppo e della distribuzione di articoli sportivi in Europa, con un forte heritage legato all’iconico marchio Champion. Con sede a Carpi, l’azienda opera nei principali mercati europei attraverso canali wholesale e direct-to-consumer, inclusi e-commerce e un network di oltre 100 tra negozi monobrand e multibrand a marchio Game 7 Athletics. Alberto Fontanesi, Chief financial officer e amministratore, qual è stato il percorso del marchio Champion e come si è consolidata la sua presenza in Italia ed Europa? "Champion è un marchio storico nato negli Stati Uniti nel 1919, ispirato allo sport praticato nei college americani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

