Confcommercio allarme bollette | per negozi e ristoranti 2.000 euro al mese

Le imprese del terziario, tra negozi e ristoranti, sono in allarme per i costi energetici. Secondo i dati di Confcommercio, nel 2025 le bollette di queste attività sono aumentate del 28,8% per l’elettricità e del 70,4% per il gas. Una spesa in più di circa 2.000 euro al mese, che mette a rischio la stabilità di molte imprese. La situazione si fa sempre più difficile per chi fatica a far quadrare i conti.

Rispetto al 2019, ultimo anno considerato “normale” prima della pandemia e degli shock energetici legati alla guerra tra Russia e Ucraina, nel 2025 la bolletta elettrica per le imprese del terziario è aumentata del 28,8% e quella del gas addirittura del 70,4%. Sono i principali risultati del rapporto 2025 dell’Osservatorio Confcommercio energia (Ocen) secondo cui la spesa per luce e gas supera per ristoranti e negozi di alimentari i 2.000 euro al mese. In particolare, ad incidere sulle bollette elettriche, si legge nel rapporto, “non è solo la componente energia (60% del totale), ma anche gli oneri generali di sistema, tornati a pesare per quasi il 20% sul totale dopo la fine delle misure emergenziali” messe in campo dal governo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

