Allerta meteo venerdì 20 febbraio scuole chiuse a Benevento

La Protezione Civile della Campania ha emesso un’allerta meteo gialla per venerdì 20 febbraio, a causa di forti piogge e vento intenso. La decisione ha portato alla chiusura delle scuole a Benevento, per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. Le autorità prevedono condizioni meteorologiche avverse che potrebbero causare disagi e allagamenti nelle zone più a rischio. Le previsioni indicano che la perturbazione si intensificherà nel corso della giornata, spingendo le autorità a mettere in atto misure precauzionali. Le scuole rimarranno chiuse fino a nuovo avviso.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di livello giallo su tutto il territorio regionale, valido dalle ore 16:00 di giovedì 19 febbraio fino alle ore 16:00 di venerdì 20 febbraio.