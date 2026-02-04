Aggressione per un debito a Scillichenti | due 49enni denunciati dai Carabinieri

Due uomini di 49 anni sono stati denunciati dai Carabinieri a Scillichenti, frazione di Acireale. I due avevano minacciato e aggredito un’altra persona per chiedere un debito di 180 euro. La scena si è svolta davanti a un piccolo gruppo di testimoni, e alla fine i militari sono intervenuti per mettere fine alla vicenda.

Violenza e minacce per ottenere 180 euro. Momenti di paura ad Acireale, nella frazione di Scillichenti (CT), dove due uomini di 49 anni sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano. I due, uno residente ad Acireale e l'altro a Giarre, sono ritenuti responsabili – ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva – di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone in concorso e di tentato indebito utilizzo di carta di credito. L'aggressione dopo una sosta al bar. La vittima è un operaio edile di 50 anni, anche lui di Acireale, che ha vissuto quello che ha poi definito un vero e proprio "brutto quarto d'ora".

