Il beach volley italiano ha iniziato la stagione con diverse sfide, tra infortuni di alcuni atleti e i primi passaggi verso la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sono stati annunciati anche nuovi progetti tecnici che coinvolgono le squadre nazionali e le competizioni in corso. La stagione si presenta ricca di impegni e novità per gli atleti e gli addetti ai lavori.

Mercedes ancora imbattibile? L’analisi tecnica dopo la Sprint del GP Cina di Piola & Maglienti Il beach volley italiano è entrato nel vivo della nuova stagione tra infortuni, qualificazioni olimpiche e nuovi progetti tecnici. Nella puntata di oggi di Beach Zone si analizzano tutte le principali novità che riguardano il movimento azzurro. La puntata è condotta da Simona Bastiani, Cindy Lee Fezzi ed Enrico Spada, che insieme al responsabile tecnico federale analizzano il presente e il futuro del beach volley italiano.?? Se ami il beach volley, iscriviti al canale per non perdere analisi, interviste e approfondimenti sul Beach Pro Tour e sulla Nazionale italiana Iliass Aouani: “La medaglia ai Mondiali non mi bastava: volevo un tempo importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Beach volley Italia: infortuni, qualificazione a Los Angeles 2028 e novità della stagione

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