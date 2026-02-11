La WBSC ha annunciato i criteri per qualificare le squadre di softball alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia avrà tre possibilità di conquistare un posto, anche se i dettagli delle competizioni ancora non sono stati definiti. La corsa per i Giochi inizia a prendere forma, e le squadre italiane si preparano a cercare la qualificazione.

La WBSC ha recentemente diramato i criteri con i quali sarà effettuata la qualificazione per il softball alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sarà uno degli sport che usciranno dall’hub di Los Angeles, dal momento che si giocherà a Oklahoma City, a quasi 2000 km e due fusi orari di distanza. Vediamo la questione nel dettaglio. Prima strada: Mondiali di softball del 2027. O meglio, del 2026-2027, visto che, come già gli ultimi, sono bi-fase, e l’Italia affronterà la fase di qualificazione a Praga. A partecipare alle Olimpiadi sarà la squadra meglio classificata non ancora qualificata (e, in pratica, diversa dagli USA, che hanno il pass automatico da Paese organizzatore). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball, definiti i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: tre chance per l’Italia

Approfondimenti su Softball Olimpiadi

La WBSC ha stabilito i criteri di qualificazione per il baseball alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

L'articolo illustra i criteri di qualificazione stabiliti dalla Badminton World Federation (BWF) per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Softball Olimpiadi

Argomenti discussi: Carnevale di Verona: definiti criteri e contributi per le manifestazioni carnevalesche; Dal credito d’imposta alla flat tax: ecco le agevolazioni contenute nella legge.

Quotidiano Nazionale. . Quarantadue anni su un gilet. Lì dove l’Aquila ’Sam’ dei Giochi di Los Angeles 1984 sta accanto alla spilletta con il Duomo di Milano. C’è che alle Olimpiadi di casa è riesploso il boom delle pins, soprattutto fra i giovanissimi. Tutti al seg - facebook.com facebook