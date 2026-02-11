Baseball definiti i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 | due chance per l’Italia

La WBSC ha stabilito i criteri di qualificazione per il baseball alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’Italia avrà due possibilità per conquistare un biglietto, ma adesso bisogna capire come si svolgeranno le qualificazioni e quali saranno le tappe da seguire. La strada è tracciata, ma i dettagli ancora devono essere ufficializzati.

La WBSC ha definito la strada per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 per quel che concerne il baseball. Si ritornerà in bellezza, con il Dodger Stadium che rappresenta un pezzo di storia del batti e corri a fare da sede di gara per quel che riguarda il torneo a cinque cerchi. Andiamo a scoprire quelle che saranno le vie dell'approdo in California. Prima strada: World Baseball Classic. Ma non per tutte: solo per le squadre americane. Le prime due classificate delle Americhe nel torneo che si giocherà tra meno di un mese, infatti, avranno il pass per la rassegna olimpica. Questo, però, vale per le non già qualificate (lo sono già gli USA quale Paese organizzatore).

