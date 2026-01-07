Ufficio scolastico regionale Filippo Serra è il nuovo direttore generale

L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia annuncia l’insediamento di Filippo Serra come nuovo direttore generale. La nomina segue la conclusione dell’incarico di Giuseppe Pierro e si inserisce nel processo di aggiornamento della gestione amministrativa dell’ente. Serra assumerà le responsabilità di coordinamento e supervisione delle attività scolastiche nella regione, con l’obiettivo di garantire continuità e efficacia nei servizi educativi.

L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha un nuovo Direttore generale. Filippo Serra ha assunto l’incarico al vertice dell’Ufficio di via Fattori, a Palermo, dopo pochi mesi dalla conclusione dell’incarico di Giuseppe Pierro.Nato a Cagliari, 59 anni, laurea in Giurisprudenza all’Università. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

