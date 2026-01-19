Baywatch Reboot | via con il casting ma non mancano richieste particolari

È aperto il casting per il reboot di Baywatch, la celebre serie che raccontava le attività di una squadra di bagnini sulle spiagge di Los Angeles. La produzione ha annunciato l’avvio delle selezioni, con alcune richieste particolari per i candidati. Si tratta di un’occasione per chi desidera entrare a far parte di un progetto che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama televisivo.

Baywatch sta tornando e c’è un casting aperto con una clausola interessante. Baywatch era una serie televisiva che seguiva una squadra di bagnini che pattugliavano le spiagge di Los Angeles. È andata in onda per una sola stagione sulla NBC prima che la rete la cancellasse, ma è diventata presto uno dei programmi più visti sul piccolo schermo, con un pubblico di oltre un miliardo di telespettatori al suo apice (un Guinness World Record). Ci sono stati spin-off, come Baywatch: Hawaii e Baywatch Nights, e un film con Dwayne Johnson e Zac Efron, ma ora sta per tornare con un reboot. Per il reboot di Baywatch stanno organizzando, proprio in questi giorni, dei casting per i personaggi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

