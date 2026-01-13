Istituto Tecnico Buonarroti apre le porte al futuro | tre percorsi di filiera 4+2 unici in provincia

L’Istituto Tecnico “Buonarroti” di Caserta offre tre percorsi di filiera 4+2, un’opportunità unica in provincia. Questa formula permette agli studenti di conseguire il diploma in quattro anni, combinando formazione teorica e pratica. La scuola si distingue per la sua attenzione all’innovazione e alla preparazione professionale, puntando a creare un ambiente di apprendimento che risponda alle esigenze del mercato del lavoro e del territorio.

Innovazione, eccellenza e formazione d'avanguardia: è l'identità dell'Istituto Tecnico "Buonarroti" di Caserta, scuola capace di distinguersi nel panorama provinciale grazie a tre percorsi di filiera 4+2, modello formativo che consente agli studenti di conseguire il diploma in soli quattro anni. L'Istituto invita studenti e famiglie all'Infoday di domenica 18 gennaio, dalle ore 10:00 alle 12:30, presso la sede dell'istituto.

