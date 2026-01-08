Nove lezioni per scoprire il pensiero filosofico occidentale in biblioteca a Montegrotto Terme

Da padovaoggi.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nove lezioni per esplorare il pensiero filosofico occidentale, partendo dalle sue radici più antiche. Il corso

Scoprire in modo piacevole e accessibile il pensiero filosofico occidentale partendo dalle sue origini più antiche: è l'obiettivo del nuovo corso "Altre Menti Origini", organizzato da L'Orto dei Saperi in collaborazione con il Comune di Montegrotto Terme.L'iniziativa sarà presentata lunedì 12. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

nove lezioni per scoprire il pensiero filosofico occidentale in biblioteca a montegrotto terme

© Padovaoggi.it - Nove lezioni per scoprire il pensiero filosofico occidentale in biblioteca a Montegrotto Terme

Leggi anche: Cacciari apre “Sphairos” al teatro Pirandello: “Riaffermiamo il pensiero filosofico contro l’intelligenza artificiale”

Leggi anche: «Castagnata in corso»: mercato, spettacoli e sapori a Montegrotto Terme

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.