Inter in ansia per Bastoni | si iscrive un’altra pretendente oltre il Barcellona

Inter News 24 Continua ad esserci apprensione in casa Inter per il futuro di Alessandro Bastoni. Un altro top club europeo si iscrive alla corsa dopo il Barcellona. Il mercato internazionale accende i riflettori su uno dei gioielli più preziosi della Beneamata. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il Liverpool avrebbe individuato in Alessandro Bastoni, il difensore mancino dotato di una visione di gioco fuori dal comune e di una tecnica sopraffina, l’erede ideale di Virgil van Dijk. Il capitano dei Reds, colosso olandese e leader carismatico della retroguardia inglese, ha un contratto in scadenza nel 2027 e la dirigenza di Anfield sta già pianificando la successione per non farsi trovare impreparata. 🔗 Leggi su Internews24.com

