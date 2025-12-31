Calciomercato Juve il trasferimento di Gatti al Milan apre le porte ad un nuovo attaccante in bianconero | cosa sta succedendo e di chi si tratta

Il calciomercato della Juventus sta vivendo importanti modifiche, con il trasferimento di Gatti al Milan che apre nuove possibilità in rosa. In questa fase, si approfondiscono le trattative in entrata e in uscita per rafforzare la squadra. Di seguito, analizziamo le novità e le potenziali mosse dei bianconeri, concentrandoci sulle eventuali nuove acquisizioni e sulle strategie adottate in questa finestra di mercato.

Calciomercato Juve, novità sul calciomercato in entrata ed in uscita: cosa sta succedendo in bianconero. Le ultime. Il panorama dei trasferimenti invernali in casa Milan vive momenti di grande fermento, con la società impegnata a definire operazioni che possano soddisfare sia le richieste di Massimiliano Allegri che i vincoli finanziari. Al centro delle cronache sportive si staglia la possibilità di una maxi-operazione con la Juventus, che vedrebbe coinvolti due profili di spicco. Secondo le indiscrezioni raccolte da La Repubblica, i club starebbero ragionando su uno scambio che porterebbe il difensore Federico Gatti in rossonero, mentre l’attaccante Christopher Nkunku farebbe il percorso inverso verso Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il trasferimento di Gatti al Milan apre le porte ad un nuovo attaccante in bianconero: cosa sta succedendo e di chi si tratta Leggi anche: Calciomercato Juventus: annuncio sull’obiettivo bianconero! Si sta lavorando al rinnovo ma…Ecco cosa sta succedendo Leggi anche: Calciomercato Juve, il centrocampista richiesto dalla Lazio di Sarri. Ecco di chi si tratta e cosa sta accadendo La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gatti via, dentro il regista: Juve e Milan cucinano il clamoroso scambio di mercato; Galatasaray e Fenerbahce su Nkunku: il Milan fissa il prezzo e la Juventus sonda il terreno per uno scambio con Gatti; Milan, Allegri chiama Gatti: la posizione con la Juventus e la verità sullo scambio con Ricci; Calciomercato Milan, in lista un pupillo di Allegri alla Juventus per la difesa. Difficile al momento il passaggio di Gatti al Milan: gli aggiornamenti - Stando a quanto afferma Sky Sport, per Federico Gatti, al momento, sembra chiusa la possibilità di andare al Milan, ma nel mercato tutto può succedere. tuttojuve.com

Gatti Milan, operazione possibile solo a una condizione: le ultime sull’interesse rossonero e sulla posizione del bianconero - Gatti Milan, pista aperta solo in un caso specifico: novità importanti tra strategie rossonere e scelte del difensore della Juve Il calciomercato invernale è spesso fatto di accelerazioni improvvise e ... calcionews24.com

Calciomercato Juventus: Gatti e Joao Mario possibili uscite - La società bianconera potrebbe privarsi dei due calciatori, in caso di uscita del difensore centrale potrebbe arrivare in bianconero De Winter ... it.blastingnews.com

Il punto di #FabrizioRomano sugli ultimi nomi del #calciomercato #Juve: Mercato #Juventus (Attacco): * Gonzalo #Garcia (Real Madrid): Non è un obiettivo per la Juventus a gennaio. Il Real Madrid ha già ceduto Endrick in prestito al Lione e non vuole pr - facebook.com facebook

