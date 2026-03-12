Pre-Mondiale Italia implacabile Portorico dominato Stasera la Nuova Zelanda

A San Juan, le azzurre hanno vinto il loro primo match di qualificazione al Mondiale contro le padrone di casa con il punteggio di 78-41, con 16 punti di Verona. Prima di questa sfida, l’Italia aveva già ottenuto vittorie schiaccianti contro Portorico e altre nazionali. Stasera la squadra affronta la Nuova Zelanda in un appuntamento importante per le qualificazioni.

Come se non ci fossimo mai lasciati. L'Italia stende Portorico nella partita d'esordio delle qualificazioni al Mondiale con la stessa convinzione che aveva portato al bronzo europeo dell'estate scorsa. Con questi primi 40 minuti del torneo, le azzurre ci hanno fatto capire la loro voglia matta di azzurro. Portorico gioca in casa, la partita è insidiosa. Ma è un'Italia implacabile: difesa instancabile e disciplinata, tutte coinvolte. Dal 28-14 del primo quarto non c'è mai partita. Quattro le italiane in doppia cifra: Verona (16), Madera (13), Spreafico (12), Zandalasini (10). L'intesa tra le nostre lunghe,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pre-Mondiale, Italia implacabile, Portorico dominato. Stasera la Nuova Zelanda Articoli correlati Azzurre in volo per il Portorico: si avvicina il pre-Mondiale di San JuanLa squadra nazionale femminile si prepara a partire con entusiasmo verso San Juan, destinazione che ospiterà una delle tappe più importanti della... Sogno Mondiale, la Nazionale femminile a Portorico per le qualificazioni. Ecco le convocateTorna in campo la Nazionale femminile, capace di far sognare la scorsa estate con lo storico bronzo europeo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pre Mondiale Italia implacabile... Argomenti discussi: Programmazione Basket DAZN: i prossimi eventi sulla nostra App | DAZN News IT; Basket femminile: i roster delle qualificazioni ai Mondiali che vedremo a San Juan. Competizioni Per Nazionali: tutteCome se non ci fossimo mai lasciati. L'Italia stende Portorico nella partita d'esordio delle qualificazioni al Mondiale con la stessa convinzione che aveva portato al bronzo europeo dell'estate scorsa ... gazzetta.it