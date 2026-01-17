Ritorno dei vitalizi in Basilicata i cittadini chiedono il referendum | È un privilegio inaccettabile

In Basilicata, il ritorno dei vitalizi ha suscitato proteste tra i cittadini, che chiedono un referendum per eliminarli. L’emendamento approvato dal Consiglio regionale ha reintrodotto i privilegi prima della pausa natalizia. La mobilitazione mira a sottolineare l’inaccettabilità di tali benefit, considerati un privilegio ingiusto. La questione evidenzia il confronto tra interessi pubblici e privilegi individuali nel contesto regionale.

I cittadini della Basilicata di mobilitano per cancellare i vitalizi, reintrodotti con un emendamento approvato dal Consiglio regionale a pochi giorni dal Natale. Prima sono state lanciate due petizioni online, adesso è nato un comitato – composto anche da sindacati e associazioni – per avviare formalmente l’iter per richiedere il referendum abrogativo contro quello che definiscono “un privilegio inaccettabile “. “A decidere saranno i cittadini”, assicurano i promotori anche se, al momento, ci sono alcuni problemi di carattere giuridico che impediscono l’attivazione di un percorso referendario in Basilicata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

