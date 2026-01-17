Ritorno dei vitalizi in Basilicata i cittadini chiedono il referendum | È un privilegio inaccettabile

In Basilicata, il ritorno dei vitalizi ha suscitato proteste tra i cittadini, che chiedono un referendum per eliminarli. L’emendamento approvato dal Consiglio regionale ha reintrodotto i privilegi prima della pausa natalizia. La mobilitazione mira a sottolineare l’inaccettabilità di tali benefit, considerati un privilegio ingiusto. La questione evidenzia il confronto tra interessi pubblici e privilegi individuali nel contesto regionale.

I cittadini della Basilicata di mobilitano per cancellare i vitalizi, reintrodotti con un emendamento approvato dal Consiglio regionale a pochi giorni dal Natale. Prima sono state lanciate due petizioni online, adesso è nato un comitato – composto anche da sindacati e associazioni – per avviare formalmente l'iter per richiedere il referendum abrogativo contro quello che definiscono "un privilegio inaccettabile ". "A decidere saranno i cittadini", assicurano i promotori anche se, al momento, ci sono alcuni problemi di carattere giuridico che impediscono l'attivazione di un percorso referendario in Basilicata.

'Privilegio inaccettabile', in Basilicata un refendum per eliminare i vitalizi - "Un privilegio inaccettabile": così, in una nota, viene definita dai promotori di un referendum abrogativo "la reintroduzione dei vitalizi mascherandoli sotto un nuovo nome: indennità differita", appr ... ansa.it

Basilicata, vitalizi: si va verso il referendum abrogativo - Il Comitato Promotore: "Un privilegio inaccettabile, pagato con i soldi dei lucani. basilicata24.it

MINI-VITALIZI, CONSIGLIERE PROVINCIALE GIORDANO (M5S): “IL RITORNO DEI PRIVILEGI: SCHIAFFO A CHI LAVORA E A CHI NON AVRÀ MAI PENSIONE” x.com

Vitalizi, il ritorno dei privilegi: schiaffo a chi lavora e a chi non avrà mai pensione https://www.policorotv.it/index.php/notizie/17805-vitalizi-il-ritorno-dei-privilegi-schiaffo-a-chi-lavora-e-a-chi-non-avra-mai-pensione - facebook.com facebook

