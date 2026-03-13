Basilicata | 207 medici in meno la mappa del vuoto sanitario
La Regione Basilicata ha pubblicato i dati relativi alle carenze sanitarie previste per il 2026, evidenziando un calo di 207 medici di famiglia e 15 pediatri di libera scelta rispetto alle esigenze. La mappa del vuoto sanitario mostra le zone più colpite e la mancanza di personale medico richiesto per assicurare i servizi sul territorio.
La Regione Basilicata ha ufficialmente mappato le carenze sanitarie per l’anno 2026, identificando un deficit di 207 medici di famiglia e 15 pediatri di libera scelta necessari a garantire la copertura sul territorio. Questa rilevazione, resa nota dall’assessore Cosimo Latronico, non è solo un esercizio statistico ma il punto di partenza obbligatorio per avviare le procedure di assegnazione degli incarichi nelle aziende sanitarie regionali. I dati si basano su parametri definiti dagli Accordi collettivi nazionali e sul rapporto ottimale tra medici e popolazione residente aggiornato al 31 dicembre 2025. L’obiettivo dichiarato è assicurare una... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
In Friuli Venezia Giulia, medici in pensione tornano in servizio per fronteggiare la crisi del personale sanitarioNella regione del Friuli Venezia Giulia è stato varato un provvedimento straordinario per affrontare la crescente crisi del personale medico negli...
Personale sanitario nel mirino dei violenti: la mappa delle aggressioni in FvgSono stati quasi 800 i lavoratori coinvolti in atti di violenza nel corso del 2025: ecco dove si verificano i fatti, quando e da parte di chi Nel...
Tutti gli aggiornamenti su Basilicata 207 medici in meno la mappa...
Temi più discussi: Basilicata: mancano 207 medici di famiglia; Assistenza sanitaria, in Basilicata mancano 207 medici di famiglia e 15 pediatri di libera scelta; Regione Basilicata, il 16 marzo focus sul bando da 24 milioni per impianti rinnovabili nelle aree non metanizzate.
Basilicata: mancano 207 medici di famigliaLa Regione Basilicata ha individuato le carenze negli ambiti territoriali della medicina convenzionata per l’anno 2026 relative ai medici di assistenza primaria a ruolo unico e ai pediatri di libera s ... basilicata24.it
Basilicata, medici in fuga: a Lagonegro resta deserto anche il Pronto soccorsoPOTENZA - Interi paesi senza medici. E dottori che «fuggono» in massa verso ospedali extraregionali. L’allarme per i presidi sanitari scoperti in provincia di Potenza rimbalza da Laurenzana a ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Venerdì 13 marzo Allerta GIALLA meteo-idro su settori di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Puglia. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoIdro - facebook.com facebook
Venerdì #13marzo #AllertaGIALLA meteo-idro su settori di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Puglia. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… x.com