Basilicata | 207 medici in meno la mappa del vuoto sanitario

La Regione Basilicata ha pubblicato i dati relativi alle carenze sanitarie previste per il 2026, evidenziando un calo di 207 medici di famiglia e 15 pediatri di libera scelta rispetto alle esigenze. La mappa del vuoto sanitario mostra le zone più colpite e la mancanza di personale medico richiesto per assicurare i servizi sul territorio.

La Regione Basilicata ha ufficialmente mappato le carenze sanitarie per l'anno 2026, identificando un deficit di 207 medici di famiglia e 15 pediatri di libera scelta necessari a garantire la copertura sul territorio. Questa rilevazione, resa nota dall'assessore Cosimo Latronico, non è solo un esercizio statistico ma il punto di partenza obbligatorio per avviare le procedure di assegnazione degli incarichi nelle aziende sanitarie regionali. I dati si basano su parametri definiti dagli Accordi collettivi nazionali e sul rapporto ottimale tra medici e popolazione residente aggiornato al 31 dicembre 2025. L'obiettivo dichiarato è assicurare una...