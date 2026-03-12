Personale sanitario nel mirino dei violenti | la mappa delle aggressioni in Fvg

Nel 2025, in Friuli Venezia Giulia, sono state registrate 563 segnalazioni di aggressioni contro operatori sanitari e sociosanitari. Questi episodi hanno coinvolto complessivamente 791 professionisti, evidenziando un numero significativo di incidenti che interessano il personale del settore sanitario nella regione. I dati mostrano un fenomeno che riguarda un'ampia parte del personale impegnato nel settore.

Sono stati quasi 800 i lavoratori coinvolti in atti di violenza nel corso del 2025: ecco dove si verificano i fatti, quando e da parte di chi Nel 2025 sono state 563 le segnalazioni di aggressioni ai danni di operatori sanitari e sociosanitari in Friuli Venezia Giulia, per un totale di 791 professionisti coinvolti. I dati emergono dalla relazione annuale dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, pubblicata sul sito del ministero della Salute, in occasione della Giornata di prevenzione contro la violenza agli operatori sanitari e sociosanitari. La quasi totalità delle segnalazioni riguarda il settore pubblico (559 su 563), le altre quattro il privato accreditato.