Medici in pensione tornano in corsia per aiutare gli ospedali in difficoltà. La regione ha deciso di riattivare i medici che avevano lasciato il servizio, cercando di tamponare la carenza di personale sanitario. La misura mira a garantire assistenza ai pazienti in un momento di forte pressione per le strutture locali.

Nella regione del Friuli Venezia Giulia è stato varato un provvedimento straordinario per affrontare la crescente crisi del personale medico negli ospedali e nei presidi sanitari locali. A partire dal mese di aprile, i professionisti in pensione che hanno maturato almeno dieci anni di esperienza in ambito sanitario possono essere nuovamente chiamati in servizio con incarichi temporanei, previa autorizzazione regionale. Il provvedimento, approvato dal governo regionale, rappresenta una risposta concreta alla carenza cronica di medici specializzati, in particolare in aree rurali e zone con bassa densità abitativa dove il ricambio generazionale è difficile da garantire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - In Friuli Venezia Giulia, medici in pensione tornano in servizio per fronteggiare la crisi del personale sanitario

