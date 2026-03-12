Guerra | Crosetto base italiana colpita da un missile a Erbil Il ministro | stanno tutti bene

Il ministro della Difesa ha annunciato che la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata colpita da un missile. Ha inoltre specificato che tutti i militari presenti sono riusciti a mettersi in salvo e stanno bene. L’attacco si è verificato nei pressi di una delle postazioni italiane nella regione. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle cause dell’attacco.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riferito che la base militare italiana a Erbil (Kurdistan iracheno) è stata colpita da un missile. Da accertare se iraniano o di milizie locali. I nostri connazionali stanno tutti bene.