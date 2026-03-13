Bari-Reggiana Longo | A Pescara persa la dignità Ora voglio una prova d' orgoglio

Dopo la sconfitta contro il Pescara, il Bari si trova in una posizione difficile, scivolando al penultimo posto con 28 punti. La squadra si prepara ora alla partita contro la Reggiana, che ha un punto in più in classifica. L’allenatore ha dichiarato di voler vedere una prova di orgoglio da parte dei suoi giocatori, considerando questa gara come una svolta cruciale per la stagione.

Il tecnico biancorosso analizza la debacle dell'ultimo turno, difende le sue scelte tattiche e chiama a raccolta la squadra per la sfida decisiva contro la Reggiana Il clima attorno al Bari è teso. La pesante sconfitta contro il Pescara ha fatto ripiombare la squadra al penultimo posto in classifica con soli 28 punti, rendendo la sfida di domani contro la Reggiana (terzultima a quota 29) un vero e proprio spartiacque per la sopravvivenza in Serie B. In questo contesto di massima emergenza, il tecnico dei galletti Moreno Longo ha parlato alla vigilia, cercando di scuotere un gruppo reduce da un ritiro punitivo e da una settimana di feroci critiche. 🔗 Leggi su Baritoday.it

