La Reggiana per ora non cede Novakovich Il Bari ci ripensa per Vicari è quasi fatta

La Reggiana ha deciso di non cedere Novakovich, mantenendo la sua rosa attuale. Nel frattempo, il Bari sembra aver trovato un accordo quasi definitivo per Vicari, riaprendo le trattative. Questi movimenti evidenziano le dinamiche in corso nel mercato dei trasferimenti, con le squadre che cercano di rafforzarsi in vista della prossima stagione. Una fase di negoziazioni che segna l’attuale andamento del calcio mercato in Italia.

La Reggiana chiude la porta per Novakovich, il Bari la (ri)apre per Vicari. È il calciomercato, ‘bellezza’. Ogni giorno succede qualcosa di imprevedibile e che in poche ore cambia completamente le carte in tavola. Quella di ieri è stata una giornata molto intensa per il ds Fracchiolla che dopo la partenza di Magnani (tornato al Palermo) ha in mano ormai da giorni l’accordo con Vicari, ma non è ancora riuscito a chiudere perché nel frattempo – giusto per complicare le cose e far perdere minuti preziosi – a Bari hanno sollevato dall’incarico Magalini (ora il ds è Di Cesare) e licenziato mister Vivarini (è tornato Longo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

