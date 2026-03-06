Pescara-Bari Longo | Cuore e testa per affrontare una partita difficilissima Dispiaciuti per l' assenza dei tifosi

Il tecnico del Bari ha dichiarato che squadra e allenatore sono pronti a affrontare una partita molto difficile contro il Pescara, in programma domenica 8 marzo alle 19. Ha aggiunto che la squadra metterà cuore e testa, mentre si è mostrato dispiaciuto per l’assenza dei tifosi. La partita rappresenta uno degli incontri più importanti della stagione per il club.

Il tecnico biancorosso presenta lo scontro salvezza della 29ª giornata: “Non guardiamo la classifica, il Pescara è in salute e troveremo un ambiente caldo” Il Bari si prepara a uno degli snodi più delicati della stagione. Alla vigilia della trasferta di Pescara, valida per la 29ª giornata di Serie B e in programma domenica 8 marzo alle 19.30 allo stadio Adriatico, il tecnico biancorosso Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa sottolineando il peso della sfida in chiave salvezza. “Credo che sarà una partita molto difficile - ha spiegato l’allenatore -. Affrontiamo una squadra che non bisogna giudicare dalla classifica. Sono in salute, rivitalizzati, hanno entusiasmo e convinzione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Verso Pescara-Bari: Gorgone recupera anche Lamine Fanne e OliveriVerso Pescara-Bari: gara in programma domenica alle 19,30. Oltre a Caligara, tornano a disposizione anche Lamine Fanne e Oliveri. Da valutare Letizia e Olzer che nel corso della sfida di Frosinone ha ... rete8.it

DIVIETO DI TRASFERTA AI RESIDENTI IN PUGLIA PER PESCARA-BARI “Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che in occasione del predetto incontr - facebook.com facebook

SICUREZZA Per #Pescara- #Bari dell’ #8marzo il Prefetto dispone il #divieto di vendita dei #biglietti ai residenti nella regione #Puglia. Decisione inevitabile @ladolcevitamag_ #SerieB @PescaraCalcio x.com