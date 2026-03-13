Bari | +237% armi tra i giovani i baby boss spaventano

A Bari, i dati mostrano un aumento del 237% nel possesso di armi tra i giovani, mentre si moltiplicano le attività dei baby boss che esercitano controllo sul territorio. La città si trova quindi ad affrontare una crescita significativa di violenza giovanile armata, con episodi che coinvolgono ragazzi sempre più giovani e organizzazioni criminali emergenti.

La città di Bari sta affrontando una trasformazione preoccupante nel suo tessuto sociale, dove la violenza giovanile si è evoluta da episodi isolati a un fenomeno strutturale e armato. I dati emergenti indicano che il numero di minorenni coinvolti in reati legati alle armi è esploso negli ultimi dieci anni. Questa tendenza non è casuale ma riflette un cambiamento profondo nella demografia della criminalità organizzata locale. L’analisi dei numeri rivela che tra il 2014 e il 2024 i casi di porto abusivo di armi o oggetti offensivi tra i giovani sono aumentati del 237%. La cifra è passata da soli 8 casi a ben 27 nel decennio considerato. La situazione appare destinata a peggiorare ulteriormente, poiché già nei primi sei mesi del 2025 sono stati registrati 13 nuovi episodi, superando quasi la media annuale precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

