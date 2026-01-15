Giovani e futuro a Bergamo il 56% è ottimista Ma spaventano guerre e violenza

Un’indagine dell’Università di Bergamo, commissionata dal Comune, rivela che il 56% dei giovani si sente ottimista sul proprio futuro. Tuttavia, permane una preoccupazione diffusa per guerre e violenze. Per molti adolescenti, gli oratori continuano a rappresentare un punto di riferimento importante. Lo studio offre uno sguardo sulla percezione dei giovani bergamaschi, evidenziando sia speranza che timori in un contesto in evoluzione.

L’INDAGINE. La ricerca dell’Università sugli adolescenti commissionata dal Comune. Gli oratori ancora un riferimento per molti. Poco interesse per la politica: solo il 14,7%. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Bergamo, la ricerca sui ragazzi: per 6 su 10 il denaro è il primo valore, al 59% non interessa la religione. Il luogo più frequentato è la strada, poi l'oratorio; PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: Raspadori, oggi l'annuncio ufficiale. Intervista a Scalvini.

