Giovani e futuro a Bergamo il 56% è ottimista Ma spaventano guerre e violenza

Un’indagine dell’Università di Bergamo, commissionata dal Comune, rivela che il 56% dei giovani si sente ottimista sul proprio futuro. Tuttavia, permane una preoccupazione diffusa per guerre e violenze. Per molti adolescenti, gli oratori continuano a rappresentare un punto di riferimento importante. Lo studio offre uno sguardo sulla percezione dei giovani bergamaschi, evidenziando sia speranza che timori in un contesto in evoluzione.

I giovani tra futuro e visione del mondo: denaro come primo valore, sono ottimisti ma temono le guerre - Comprendere oltre gli stereotipi a partire dalla ricerca sul territorio” condotta dall'Università di Bergamo su ragazzi e ragazze tra i ... bergamonews.it

Bergamo, la ricerca sui ragazzi: per 6 su 10 il denaro è il primo valore. Il luogo più frequentato è la strada, poi l'oratorio - La religione è ritenuta poco importante, la guerra è in testa tra i temi di attualità ... bergamo.corriere.it

