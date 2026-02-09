Barcellona Pozzo di Gotto | Melangela Scolaro Sud Chiama Nord sfida per la carica di sindaco

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara alle prossime amministrative. Melangela Scolaro, sostenuta dal movimento “Sud Chiama Nord”, si candida ufficialmente alla carica di sindaco. La sfida è aperta e la città si sta già muovendo in vista delle elezioni.

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara ad una nuova sfida elettorale con l’ufficializzazione della candidata sindaco promossa dal movimento “Sud Chiama Nord”: Melangela Scolaro. L’annuncio, giunto nella serata di oggi, 9 febbraio 2026, segna un momento cruciale per il partito, che punta a conquistare un importante centro abitato del Messinese. La scelta di Scolaro è stata sottolineata dalla presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli, come una scommessa vincente su una figura dotata di qualità necessarie per guidare la comunità. La notizia ha rapidamente fatto il giro degli ambienti politici locali, aprendo ufficialmente la fase di campagna elettorale a Barcellona Pozzo di Gotto.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Barcellona Pozzo di Gotto Sud Chiama Nord Barcellona Pozzo di Gotto, arrestato pusher 29enne: la droga nascosta tra i vestiti Un giovane di 29 anni di origini tunisine è finito in manette a Barcellona Pozzo di Gotto. Barcellona Pozzo di Gotto, hashish nascosto in casa: arrestato 29enne durante blitz antidroga Durante un blitz antidroga a Barcellona Pozzo di Gotto, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 29 anni, tunisino e già conosciuto alle forze dell’ordine. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Barcellona Pozzo di Gotto Sud Chiama Nord Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Barcellona: via alla programmazione; Barcellona Pozzo di Gotto: arrestato un pusher 29enne; Barcellona Pozzo di Gotto, 29enne arrestato per spaccio: in casa oltre 200 grammi di hashish -; Superbonus edilizio, chiesto il rinvio a giudizio per otto indagati. Paura a Barcellona Pozzo di Gotto, giovane coppia rapinata e aggredita da un uomo armato di fucileArrestato un 54enne a Barcellona Pozzo di Gotto per rapina armata e lesioni: aggredita una coppia sul lungomare di Ponente a dicembre. virgilio.it Barcellona Pozzo di Gotto: L’importanza delle piante e degli alberiSi è svolto presso l’Auditorium Parco La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto l’incontro dal titolo L’importanza delle piante e ... 98zero.com CARNEVALE di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) facebook Interpello nazionale per supplenza cdc A040 – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) x.com

