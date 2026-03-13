A Sanremo si tiene il primo incontro del forum nazionale delle Bandiere Arancioni, chiamato Radici d’Italia, dove circa cento sindaci di diverse regioni italiane si sono riuniti. Durante l’evento, hanno parlato con rappresentanti del governo e delle regioni sulle politiche per il turismo interno nelle zone identificate come borghi e località di interesse. La riunione coinvolge figure pubbliche e amministrative in un dibattito sulla promozione territoriale.

Sanremo ospita il primo appuntamento del forum nazionale delle Bandiere Arancioni, intitolato Radici d’Italia, dove circa un centinaio di sindaci provenienti da diverse regioni italiane hanno discusso con i vertici governativi e regionali sulle strategie per il turismo domestico. La ministra Daniela Santanchè ha sottolineato la crescita registrata nel settore turistico durante l’anno 2025 rispetto all’anno precedente, evidenziando come i piccoli borghi stiano diventando destinazioni reali grazie a questo marchio di qualità ambientale. L’incontro si svolge al Teatro del Casinò e vede la presenza diretta di funzionari chiave come il viceministro Edoardo Rixi e l’assessore regionale Luca Lombardi, focalizzando l’attenzione sulla necessità di collegare meglio costa ed entroterra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bandiere Arancioni: il piano per rivitalizzare i borghi

Articoli correlati

Marche: formazione ibrida per rivitalizzare i borghiTre piccoli borghi delle Marche, Amandola, Montedinove e Rotella, stanno per lanciare un ultimo ciclo di formazione mirata per operatori turistici e...

Volontariato e borghi: il CSV Cosenza punta a rivitalizzare le comunità con il progetto “Semi di comunità”.Cosenza, 13 febbraio 2026 – Il Centro Servizi per il Volontariato di Cosenza lancia “Semi di comunità”, un’iniziativa ambiziosa per contrastare il...

Contenuti e approfondimenti su Bandiere Arancioni

Discussioni sull' argomento Sanremo ospita il Forum Bandiera Arancione – Radici D’Italia, il 15 marzo al Casinò; Oroscopo Paolo Fox 8 marzo: amici dell’Ariete, in amore cresce la curiosità. Scorpione, giornata intensa sul piano emotivo.

A Sanremo il forum nazionale delle Bandiere Arancioni, Santanchè: Misure per le vacanze italianeCento sindaci da tutta Italia, Regione Liguria e Touring Club Italiano aprono Radici d’Italia. Il ministro: Turismo 2025 in crescita, siamo una meta sicura. ... riviera24.it

Sanremo, Forum Bandiera arancione-Radici d'Italia. Lombardi: Borghi leva strategica per il turismo ligureL'appuntamento istituzionale riunisce i piccoli comuni per rilanciare il turismo 2025, si punta su sostenibilità e accoglienza per valorizzare l'entroterra. Il Teatro del Casinò di Sanremo si è ... telenord.it

Oggi al forum di Sanremo sventolano tante bandiere arancioni, il marchio di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club Italiano ai piccoli comuni e ai borghi che si sono distinti per offerta turistica, ospitalità, sostenibilità ambientale e valorizzazione d - facebook.com facebook