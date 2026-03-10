Tre borghi nelle Marche, Amandola, Montedinove e Rotella, stanno per avviare un nuovo ciclo di formazione ibrida rivolto a operatori nei settori turistico e agroalimentare. L’iniziativa coinvolge professionisti locali e mira a migliorare le competenze di chi lavora nel territorio. La formazione si svolgerà in modalità mista, con sessioni in presenza e online, e durerà diverse settimane.

Tre piccoli borghi delle Marche, Amandola, Montedinove e Rotella, stanno per lanciare un ultimo ciclo di formazione mirata per operatori turistici e agroalimentari. Tra marzo e aprile 2026 si svolgeranno incontri ibridi che affrontano competenze chiave come l’inglese, il digitale e la gestione dei progetti. Questa iniziativa, finanziata dal PNRR attraverso il progetto Sibillini Romantici, mira a preparare il territorio alla prossima stagione turistica rafforzando le persone prima che i servizi. Il contesto è quello specifico della provincia di Fermo, dove la ricostruzione post-sisma e la necessità di rivitalizzare le aree interne richiedono un approccio diverso rispetto ai grandi centri urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche: formazione ibrida per rivitalizzare i borghi

