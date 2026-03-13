Banca Ifis lancia una campagna di screening cardiovascolari gratuiti per gli over 50

Banca Ifis ha annunciato oggi il lancio di una campagna di screening cardiovascolari gratuiti rivolta alle persone over 50. L’iniziativa è stata presentata presso la sede di Mestre alla presenza di rappresentanti aziendali e di un funzionario del comune di Venezia. Il progetto, denominato “Primavera del Cuore”, prevede sessioni di controlli sanitari senza costi aggiuntivi.

Banca Ifis ha presentato oggi, presso la sede di Banca Ifis a Mestre, alla presenza del dottor Fausto Rigo, di Ernesto Fürstenberg Fassio (presidente di Banca Ifis) e di Simone Venturini (assessore del comune di Venezia), “Primavera del Cuore”, il progetto di screening cardiovascolare gratuito rivolto alla popolazione dell’area metropolitana veneziana. Ideato e condotto dal dottor Fausto Rigo, cardiologo esperto di cardio-imaging del Centro di medicina di Mestre, in collaborazione con Banca Ifis, “Primavera del Cuore” ha l’obiettivo di identificare tempestivamente la patologia coronarica silenziosa in soggetti apparentemente sani e salvare vite umane. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Successo a Sirolo per gli screening cardiovascolari gratuiti: si replica a Offagna e OsimoQuasi 100 i check up effettuati nel primo weekend di prevenzione organizzato dalla Croce Rossa di Osimo con il supporto della Croce Azzurra di Sirolo... Leggi anche: Screening cardiovascolari gratuiti in centro a Perugia Aggiornamenti e contenuti dedicati a Banca Ifis Discussioni sull' argomento Banksy, via libera della Soprintendenza al restauro del graffito: Il bambino migrante dov'era e com'era; Conto deposito a marzo 2026: fino al 3,5% di interessi con le migliori offerte. Prevenzione, Banca Ifis sostiene il progetto Primavera del CuoreCombattere la principale causa di mortalità al mondo attraverso la prevenzione e la diagnosi precoce. È questo l’obiettivo di Primavera del Cuore, il nuovo progetto di screening cardiovascolare ... affaritaliani.it Nuove aperture a Perugia, Banca Ifis inaugura la nuova sede regionalePresentati i nuovi spazi dedicati ai servizi finanziari per le imprese in via Bruno Colli 5 all’interno di uno stabile completamente rinnovato ... perugiatoday.it “Valori in Campo” alla Cortina Dolomiti Lounge Abbiamo avuto il piacere di ospitare alla Cortina Dolomiti Lounge “Valore in Campo”, il vodcast di @dazn_it realizzato in collaborazione con @bancaifis , dedicato all’analisi del valore economico e sociale d - facebook.com facebook