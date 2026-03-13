Banca Ifis lancia una campagna di screening cardiovascolari gratuiti per gli over 50

Da veneziatoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Banca Ifis ha annunciato oggi il lancio di una campagna di screening cardiovascolari gratuiti rivolta alle persone over 50. L’iniziativa è stata presentata presso la sede di Mestre alla presenza di rappresentanti aziendali e di un funzionario del comune di Venezia. Il progetto, denominato “Primavera del Cuore”, prevede sessioni di controlli sanitari senza costi aggiuntivi.

Banca Ifis ha presentato oggi, presso la sede di Banca Ifis a Mestre, alla presenza del dottor Fausto Rigo, di Ernesto Fürstenberg Fassio (presidente di Banca Ifis) e di Simone Venturini (assessore del comune di Venezia), “Primavera del Cuore”, il progetto di screening cardiovascolare gratuito rivolto alla popolazione dell’area metropolitana veneziana. Ideato e condotto dal dottor Fausto Rigo, cardiologo esperto di cardio-imaging del Centro di medicina di Mestre, in collaborazione con Banca Ifis, “Primavera del Cuore” ha l’obiettivo di identificare tempestivamente la patologia coronarica silenziosa in soggetti apparentemente sani e salvare vite umane. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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