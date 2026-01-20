Successo a Sirolo per gli screening cardiovascolari gratuiti | si replica a Offagna e Osimo

A Sirolo si è concluso con successo il primo fine settimana di screening cardiovascolari gratuiti, promosso dalla Croce Rossa di Osimo, in collaborazione con la Croce Azzurra di Sirolo e il gruppo Aido locale. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e sostenuta da Astea Energia, prosegue con repliche previste a Offagna e Osimo, offrendo un’opportunità di prevenzione e controllo della salute cardiovascolare alla comunità.

Quasi 100 i check up effettuati nel primo weekend di prevenzione organizzato dalla Croce Rossa di Osimo con il supporto della Croce Azzurra di Sirolo e del gruppo comunale Aido di Sirolo SIROLO – Grande successo per il primo weekend di prevenzione cardiologica organizzato dalla Croce Rossa di Osimo con il supporto della Croce Azzurra di Sirolo, del gruppo comunale Aido di Sirolo con il patrocinio del Comune e il contributo di Astea Energia. Sabato 17 gennaio e domenica 18 gennaio i volontari e le volontarie delle associazioni, supportati dalla professionalità dei medici cardiologi del territorio hanno effettuato 96 screening, di cui 7 risultati con valori superiori alla norma e leggermente critici.🔗 Leggi su Anconatoday.it

