Rho festa per Quelli del Attori adulti e bambini a scuola di solidarietà

A Rho, si è svolta una festa dedicata a Quelli del... con attori adulti e bambini, che hanno rappresentato “Il cassettaio magico” in 15 repliche. L'evento ha permesso di raccogliere 15mila euro destinati a scuole e associazioni locali, promuovendo così solidarietà e collaborazione tra la comunità. Un’occasione per unire arte e solidarietà in un contesto di condivisione e impegno civico.

Accolti in Municipio gli attori adulti e bambini che, con 15 repliche de "Il cassettaio magico", hanno raccolto 15mila euro da destinare alle scuole e alle associazioni. Si tratta di un progetto teatrale che unisce da cinque anni genitori e figli. La solidarietà che spinge a donare gli incassi alle scuole primarie di riferimento e ad associazioni locali, tanta voglia di stare insieme e divertirsi unendo diverse generazioni. É la ricetta di "Quelli del.", associazione che il sindaco Andrea Orlandi e l'assessore Paolo Bianchi hanno incontrato recentemente per ascoltare dai diretti protagonisti una esperienza che sta avendo particolare successo.

