Bagarre politica anche sui totem informativi Giovanardi | Il sindaco ‘smentisce’ l’assessora

In città, il dibattito sui nuovi totem informativi si accende con un intervento politico. Dopo l’annuncio del bando per installare i dispositivi multimediali, il consigliere Gianni Giovanardi di Obiettivo Comune ha espresso dubbi sulla posizione dell’amministrazione, precisando che il sindaco ha smentito l’assessora riguardo alcune dichiarazioni. La questione è diventata oggetto di confronto tra le parti coinvolte.

Il tema dei nuovi totem informativi approda anche sul terreno politico. Dopo l'annuncio del bando per installare nuovi dispositivi multimediali in città, interviene il consigliere Gianni Giovanardi, capogruppo di Obiettivo comune, che solleva dubbi sulla linea dell'amministrazione. Secondo l'opposizione emergerebbe "una differenza di impostazione tra quanto dichiarato dall'assessora al turismo Milena Casali e quanto affermato dal sindaco Filippo Giorgetti in consiglio comunale". Il riferimento – non a caso – è relativo all'ultima interpellanza portata avanti dai civici nella quale si sottolineava "l'incuria nella quale riversavano fino a ieri alcuni di questi pannelli".